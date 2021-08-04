تراند الفن: 5 أغذية طبيعية تعالج الأطفال من جرثومة المعدة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 06:09 مساءً - يعتقد بعض الأشخاص أن جرثومة المعدة تصيب البالغين وكبار السن فقط، مع العلم أن هذا المرض الهضمي يداهم الأطفال أيضًا، ويصيبهم بمجموعة من الأعراض مزعجة، مثل آلام البطن والغثيان وخفض الشهية.

ويمكن علاج جرثومة المعدة عند الأطفال بالاعتماد على عدد من الطرق الطبيعية، وفقًا لموقع “Medical news today”.

1- عسل النحل

اعتاد القدماء على استخدام عسل النحل في علاج الاضطرابات الهضمية، نظرًا لمحتواه العالي من مضادات الأكسدة التي تساهم في القضاء على البكتيريا الضارة الموجودة بالمعدة.

وأثبتت بعض الدراسات أن العسل يعمل على تثبيط نشاط البكتيريا الحلزونية المسببة لجرثومة المعدة، مما يساعد على تخفيف الأعراض.

2- حليب الأبقار

أظهرت نتائج إحدى الدراسات أن حليب الأبقار ساهم في علاج جرثومة المعدة لدى 150 حالة بنسبة 100%، بفضل محتواه العالي من مادة اللاكتوفيرين، وهو نوع من البروتين السكري، وجد الباحثون أنه يساعد على محاربة البكتيريا الحلزونية المسببة لهذا المرض.

3- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات العشبية التي تساهم في علاج جرثومة المعدة عند الأطفال، نظرًا لاحتوائه على عدد لا نهائي من مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة البكتيريا الضارة الموجودة بالجهاز الهضمي وتنقية الجسم من السموم.

4- براعم البروكلي

تحتوي براعم البروكلي على عنصر نادر، قلما ما تجده في الأطعمة الاخرى، وهو السلفورافين، ولاحظ الباحثون أن هذا المركب السحري قادر على تثبيط نشاط البكتيريا الحلزونية المسببة لجرثومة المعدة.

5- البروبيوتيك

البروبيوتيكيعد البروبيوتيك من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد على إعادة التوازن البكتيريا داخل الأمعاء، عن طريق تحفيز نمو البكتيريا الجيدة وتثبيط البكتيريا الضارة، مما يساهم في علاج جرثومة المعدة.

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