تراند الفن: القناة الناقلة “المفتوحة” لمباراة يد مصر أمام فرنسا بنصف نهائي الأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتب- إبراهيم علي يستعد المنتخب المصري لكرة اليد لملاقاة نظيره الفرنسي، في نصف نهائي منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، صباح غد الخميس. وكان المنتخب المصري تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره الألماني في ربع النهائي. وأعلنت شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، عن إذاعة مباراة منتخب الفراعنة لكرة اليد أمام فرنسا، على القناة المفتوحة beIN Sports XTRA 2. جدير بالذكر أن في حالة فوز منتخب مصر، سيضمن ميدالية أولمبية بعد تأهله إلى المباراة النهائية، وفي حالة الخسارة، سيلعب الفراعنة على الميدالية البرونزية. ويلعب منتخب الدنمارك بطل العالم، مع نظيره الإسباني، في مباراة نصف النهائي الثاني.

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