تراند الفن: مصدر لـ”مصراوي”: الأهلي يتوصل لاتفاق لتمديد عقد معلول

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة الفريق توصلت لاتفاق مع الدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق لتمديد تعاقده لمدة موسمين آخرين بخلاف الموسم المتبقي في عقده.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”مصراوي” اليوم الأربعاء، أن رغبة معلول هي البقاء داخل النادي، وهو الأمر الذي سهل مهمة التفاوض مع اللاعب التونسي.

وأوضح المصدر، أن إدارة الأهلي اتفقت مع معلول على زيادة قيمة العقد الجديد بشكل يتناسب مع سياسة النادي ومجهود اللاعب الكبير مع الفريق.

وأتم المصدر، أن توقيع العقود الجديدة سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة وأن معلول رفض عدة عروض خلال الفترة الماضية أبرزها من الدوري القطري.

وانضم معلول إلى صفوف الأهلي في يوليو 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي، وساهم البالغ من العمر 31 عامًا مع الأهلي في التتويج بالعديد من البطولات أبرزها دوري أبطال أفريقيا “مرتين”، السوبر الأفريقي “مرة”، برونزية كأس العالم للأندية والدوري المصري “4 مرات”.