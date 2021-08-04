تراند الفن: المترو: إغلاق جزئي لـ 3 محطات بالخط الثالث

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتب – أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الاتفاق، إنه سيتم إغلاق جزئي لمحطات عدلي منصور والهايكستب وعمر بن الخطاب وقباء بالخط الثالث للمترو، لمدة 10 أيام.

وقالت شركة المترو، في بيان اليوم الأربعاء، إنه نظرا لأعمال التشييد والبناء بمحور مسطرد، والتي تتطلب إنشاء كوبري علوى بين محطتى قباء وعمر بن الخطاب بشارع جسر السويس، سيتم تعديل مواعيد العمل بعدد من محطات الخط، مما سيؤدى إلى الإغلاق الجزئي لتلك المحطات، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الركاب والمواطنين خلال القيام بالإنشاءات في المنطقة المذكورة.

وقررت الشركة اغلاق محطات عدلي منصور، الهايكستب، عمر بن الخطاب، وقباء جزئيا وتعديل ساعات العمل لتبدأ الرحلات في السابعة صباحا، وتتوقف في التاسعة مساء لمدة 10 أيام، لحين الانتهاء من الإنشاءات التي تتم في منطقة المحطات سابقة الذكر، على ان يستمر العمل بباقى محطات الخط من محطة العتبة وحتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعى، بكامل طاقتها وفى مواعيدها المعتادة.

وأكدت شركة المترو، أن الإغلاق الجزئي وتعديل ساعات العمل بالمحطات، يهدف لتحقيق أعلى درجات الأمان للركاب والمواطنين، موضحا أنه سيتم عودة العمل بالمواعيد الرسمية لجميع محطات الخط فور الانتهاء من العمل بالكوبري الجديد.