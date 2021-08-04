انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور اليوم و تستمر حتى 11 أغسطس بخصومات تصل إلى 70% والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إن عروض كارفور اليوم متميزة للغاية لأن بها خصومات ماي كلوب على العديد من المنتجات الضرورية للمنزل وأيضاً بعض مستلزمات المدارس مثل الأدوات المكتبية وحبوب الإفطار ومخبوزات الكيكة الطازجة وأيضاً بعض أنواع الأسماك على المثال السمك البلطي و السمك البوري والقشر بياض بالإضافة إلى سائل الاستحمام بكل أنواعه والشوكولاتة والحلاوة وزبدة الفول السوداني القابلة للفرد حيث يوجد خصم على كل منتج من المنتجات السابقة 10% تضاف كنقاط ماي كلوب وهذا العرض بدأ 2 أغسطس وسينتهي 11 أغسطس وكل هذا موجود علي موقع كارفور ماركت.

عروض كارفور اليوم 4 أغسطس 2021

ويمكن لكل عملاء كارفور ماركت الدخول على الموقع الرسمي لكارفور والتصفح فيه وشراء كل احتياجات المنزل والاستمتاع بكافة الخصومات والتخفيضات وأيضاً لزيادة متعة التسوق يمكن تحميل تطبيق كارفور على الأندرويد والآيفون ويمكن التمتع بالعرض الخاص بيوم 4 أغسطس 2021 من ماي كلوب وهو خصم 20% ” تضاف كنقاط ماي كلوب ” على كل منتجات كارفور ويوجد الكثير من عروض كارفور المتميزة والمستمرة كل يوم.

خدمات كارفور مصر

يقدم كارفور ماركت العديد من الخدمات لعملائه الكرام لمساعدتهم في شراء كل احتياجاتهم وتوصيلها أمام المنزل حيث وفرت خدمة توصيل الطلبات للساحل مجاناً وأيضاً تم توفير خدمة الكشف المجاني على الضغط والسكر ونسبة الأكسجين في الدم وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وهذا سيتم في الفروع والمواعيد التالية :-

يوم الجمعة الموافق 6 أغسطس و يوم السبت الموافق 7 أغسطس في فرع اللماظة بالقاهرة.

يوم الجمعة الموافق 13 أغسطس ويوم السبت الموافق 14 أغسطس في فرع الإسكندرية سيتي سينتر.

يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس ويوم السبت الموافق 21 أغسطس في فرع الإسماعلية.

عروض كارفور الصيفية 2021

المزيد من عروض كارفور الهائلة على طقم مقلاة وطقم جرانيت وهذا العرض يبدأ 5 أغسطس حتى 8 أغسطس ويوجد خصومات تصل إلى 49%.