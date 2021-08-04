منوعات عامة

تراند الفن: كيف تطورت إيرادات قناة السويس منذ افتتاح القناة الجديدة؟ (تفاعلي)

0 نشر
0 تبليغ

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 05:09 مساءً - كتبت – شيماء حفظي:

تحتفل هيئة قناة السويس، غدًا الخميس، بالذكرى السادسة لافتتاح قناة السويس الجديدة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2015، بعد عام واحد من إعطاء إشارة البدء في حفرها.

ومنذ افتتاح قناة السويس المصرية في 17 نوفمبر 1869 مرت القناة بمراحل تاريخية، وشهدت تطورات وأحداث كبرى كان من أبرزها قرار التأميم الذى أعاد الحقوق لأصحابها، وتعرضها للإغلاق بعد حرب عام 1967، ثم افتتاحها فى يونيو 1975.

وجاء قرار إنشاء قناة جديدة موازية، في 2014، لتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها بهدف تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن فى الاتجاهين بدون توقف فى مناطق انتظار داخل القناة.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، فإن القناة الجديدة، تستهدف زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية فى قناة السويس وزيادتها لنسبة 50% من طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال.

وتطورت إيرادات قناة السويس، خلال الست سنوات الماضية، لتسجل أعلى قيمة في تاريخها خلال العام المالي الماضي.

وبلغت قيمة إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2014-2015 نحو 5,36 مليار دولار وهو عام افتتاح القناة.

وفي العام المالي 2015-2016، انخفضت إيرادات القناة لتسجل 5,1 مليار دولار.

ثم واصلت إيرادات القناة انخفاضها خلال العام 2016-2017 وبلغت 4,9 مليار دولار.

وعادت إيرادات القناة إلى الارتفاع في العام المالي 2017-2018، لتزيد إلى 5,71 مليار دولار.

واستمرت إيرادات القناة في الارتفاع خلال 2018-2019 لتسجل 5,75 مليار دولار

وفي العام المالي 2019-2020 بلغت إيرادات القناة 5.72 مليار دولار

وحققت القناة أعلى إيرادات في تاريخها في العام 2020-2021 لتسجل 5.84 مليار دولار

Made with Flourish

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا