تراند الفن: “رماها على الأرض واتحرش بيها”.. الأمن يكشف تفاصيل التحرش بسيدة في هضبة الأهرام

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 05:09 مساءً - أدمن 3 دقائق مضت حوادث وقضايا 5 زيارة
كتب ـ محمد الصاوي:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام شخص بالتحرش بإحدى السيدات بمنطقة هضبة الأهرام فى إطار الجهود لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق “واتس آب” بين أوساط سكان منطقة هضبة الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام، يتضمن تسجيل من كاميرا مراقبة يحوى قيام شخص بالتحرش بسيدة ودفعها أرضاً على جانب الطريق خلف إحدى السيارات وملامسة جسدها ثم لاذ بالفرار.
بالفحص أمكن تحديد هوية (المجني عليها، مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها أقرت بأنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بأحد الأشخاص يتحرش بها على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو ولدى استغاثتها – فر هارباً.
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية (المتهم – مقيم بدائرة القسم) وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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