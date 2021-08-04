تراند الفن: ماذا تفعل إذا حصلت على التطعيم وخالطت مصابا بـ كورونا؟

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 05:09 مساءً - كتب – سيد متولي

الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، له فوائد كثيرة ويقربنا أيضًا من مستوى معين من الحياة الطبيعية التي كانت سائدة قبل الجائحة، ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاطر بالنسبة لأولئك الذين يتم تطعيمهم، مع الإصابات المفاجئة التي تسببها الفيروسات الخبيثة، لا يزال هناك الكثير من الأفراد الذين تم تطعيمهم والذين يصابون بالعدوى.

لكن ماذا يحدث إذا تعرضت لشخص مصاب بـ كوفيد-19 عندما يتم تطعيمك؟ ما هي المخاطر؟ هل ستظل بحاجة إلى معايير الحجر الصحي والاختبار؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

يوفر التطعيم مستوى من الأمان ومخاطر عدوى منخفضة

من خلال تقليل مخاطر الاستشفاء والوفيات المرتبطة بالعدوى، من الضروري الحصول على لقاح كورونا عندما يكون متاحًا، نظرًا لأن اللقاحات تساعد في توفير مستوى أساسي من الدفاع (الأجسام المضادة التي تحركها)، فإن فرص الإصابة بالعدوى، أو انتشار الفيروس والتسبب في الالتهاب بطريقة شديدة، يتم تخفيفها، والتي تُحسب من فوائدها، ومع ذلك، فإن هذا لا يقلل تمامًا من فرصة الإصابة بالعدوى، وبالتالي، لا يزال هناك مستوى معين من المخاطر التي يمكن أن يواجهها الفرد الذي تم تطعيمه.

ماذا يمكن أن يحدث إذا تم تطعيمك وتعرضت لشخص ما كانت نتيجة اختباره إيجابية؟

مع استمرار خطر الإصابة بـ كورونا إلى حد كبير، فإن الفرد الذي تم تطعيمه ليس آمنًا تمامًا حول شخص أثبتت نتائج اختباره إيجابية، خاصةً إذا كان غير محصن، ومع ذلك، كما يقول الخبراء، يمكن لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل أن يتنفسوا الصعداء لأن هناك بعض الطرق التي يمكنهم الاستفادة منها، أو قد يكون لديهم مخاطر أقل، نقول لك كيف.

هل ستتم مطالبتك بالعزل أو إجراء الاختبار؟

يلزم العزل (أو الحجر الصحي) بعد التعرض واختبار الاتصال الوثيق لمريض يشتبه في إصابته بفيروس كورونا للحد من انتشار العدوى، وطلب المساعدة إذا ظهرت على أي شخص أعراض أو شعر بالمرض.

على الرغم من عدم وجود مبادئ توجيهية واضحة، إلا أن بعض الإرشادات السريرية تعتقد أن الأفراد الذين تم تطعيمهم قد يتعين عليهم اتباع معايير مريحة، أو في بعض الحالات، لا يتعين عليهم فعلاً عزل أنفسهم تمامًا، بينما تساعد العزلة في حماية الآخرين من خطر التعرض، تحدد إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه ما لم تظهر الأعراض على الفرد الذي تم تطعيمه، والذي يتعرض لشخص مصاب بالمرض، فلا توجد حاجة حقيقية لإبعاد نفسه عن الآخرين، سيكون من الكافي ارتداء قناع والحفاظ على بعض المسافة، تمامًا كما توصي الاحتياطات العامة.

ومع ذلك، يوصى بإجراء الاختبار لتقليل المخاطر المحددة، قد يحدث أيضًا أن يكون العديد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بدون أعراض، أو تظهر عليهم أعراض خفيفة إلى حد ما، لذا فإن إجراء الاختبار سيوفر مستوى من الضمان.

هل يمكنك نقل الفيروس للآخرين؟

هناك أيضًا خطر أقل في نقل الأفراد الذين تم تطعيمهم للفيروس إلى الآخرين، في حين أنه لا يزال من الممكن أن يتعرض شخص ما لشخص مشتبه بإصابته بأي طريقة ممكنة)، تشير الدراسات إلى أن أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل لديهم أيضًا فائدة إضافية – أقل من احتمالات نقل الفيروس إلى الآخرين، هذا يعني أن الأشخاص المحيطين بهم أكثر أمانًا، أو مع درجة الإصابة، من المحتمل أن يكون لديهم فرص أقل لانتقال الفيروس، وبالتالي، كلما زاد عدد الأشخاص الذين ينتقلون من حولهم، تقل فرص انتشار الفيروس على نطاق واسع بين التجمعات، الخطر الحقيقي يمتد فقط لمن لم يتم تطعيمهم.

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث والتقييمات لتأكيد ذلك، فهناك بالتأكيد فرص قليلة لانتشار الفيروس عند تلقيح الشخص.

هل الأشخاص الذين تم تطعيمهم لديهم كمية فيروس أقل؟

حتى الآن، يُفترض أنه نظرًا لأن الأشخاص الذين تم تطعيمهم لديهم فرص أقل للإصابة بمضاعفات خطيرة، فإن حملهم الفيروسي (كمية الفيروس بالجسم) أقل من الأشخاص غير المحصنين عند الإصابة، ومع ذلك، فقد ذكرت الدراسات الحديثة خلاف ذلك، على الرغم من انخفاض خطر حدوث مضاعفات، قد يستمر الأشخاص الذين تم تطعيمهم في تحمل حمولة فيروسية طبيعية أو عالية، ولكن لا يزالون يشعرون بالراحة في نتائج العدوى.

متى يمكن أن تكون المخاطر أعلى؟

في حالة التعرض المحتمل أو الإصابة بعدوى كوفيد المشتبه بها، يكون الحد الأقصى لخطر العدوى والانتشار والانتقال بالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم جزئيًا (أي أولئك الذين لم يتلقوا جرعات اللقاح الكاملة).

يمكن أن توفر جرعة واحدة احتمالات أقل للحماية، خاصة ضد متغير دلتا، يمكن أن تكون معدلات انتشار العدوى والإصابة بـ كوفيد مرتفعة.

يمكن أن تنطوي مخاطر مماثلة على شخص تم تطعيمه للتو بالكامل – ولكن لم يطور مناعة قصوى حتى الآن.

يقال إن المناعة الكاملة تتطور بعد مرور 14-20 يومًا على الجرعات، إذا لم يتم اتباع السلوك المناسب لـ COVID-19 ، يمكن أن يتطور الشخص أو يواجه تعرضًا عاليًا إذا لم تتطور الأجسام المضادة.

كما هو الحال دائمًا، فإن ضمان وجود الأقنعة والتباعد في مكانها سيضمن تقليل المخاطر بشكل أكبر، إذا لم يتبع الشخص التدابير، فقد يكون هناك خطر متزايد للإصابة بالعدوى.