تراند الفن: “ياسمين لسه تعبانة ؟”.. العوضي ينشر رسالة جديدة والجمهور يعلق

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 05:09 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان أحمد العوضي رسالة جديدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك.
وكتب العوضي عبر صفحته: “للنكبات غايات تنتهي إليها، وَدَوَاؤها الصَبْر ُعليها، وترك الحيلة في إزالتها.. فإن الحيلة في إزالتها قبل انقضاء مدتها سبب لزيادتها.. عن الإمام على بن ابي طالب”.
وانهالت عليه التعليقات من الجمهور الذي طلب منه الاطمئنان على حالة زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز.
وجاءت التعليقات كالتالي:” في إيه، عايزين نطمن على ياسمين، ياسمين فيها حاجة؟، ممكن تطمنا على ياسمين، ياسمين عاملة إيه؟ هي ياسمين لسه تعبانة؟، طمنا على حبيبة قلبنا”.
وكشف مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبد العزيز لمصراوي تحسن حالتها الصحية وتجاوزها مرحلة الخطر.
وتعرضت النجمة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية كشف عنها شقيقها عبر حسابه على الفيسبوك، إذ خضعت لجراحة نتج عنها تدهور في حالتها الصحية، وبدأت في التحسن بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
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