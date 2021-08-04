تراند الفن: بشعار “صنع في مصر”| نيسان صني أكثر سيارة مبيعًا في النصف الأول من 2021

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 05:09 مساءً - القاهرة – (مصراوي):

واصلت نيسان صني موديل 2022 السيدان العائلية المجمعة بمصانع الشركة اليابانية في مصر، تصدر قائمة السيارات المنتجة محليًا الأكثر مبيعًا خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضى بإجمالي 8.034 سيارة.

وساهمت صني بقوة في تصدر علامة نيسان التجارية قائمة الماركات الأكثر مبيعًا بالسوق المصري، حيث كشف التقرير الشهري لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك” عن احتلال نيسان المركز الثاني خلال الفترة المذكورة بواقع 13.900 سيارة.

يأتي ذلك تعزيزًا لمكانة صني التي تحتل أيضًا المركز الثاني بقائمة سيارات الركوب المحلية والمستوردة الأكثر مبيعًا بمصر خلال الأشهر الـ6 الأول من العام الجاري، متفوقة على العديد من السيارات ذات الجماهيرة بالسوق.

تقدم شركة نيسان موتور إيجيبت، أيقونتها نيسان صني سيدان العائلية الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مصر بمحرك من 4 أسطوانات سعة سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان، وعزم أقصى 134 نيوتن متر، ونوعين من نواقل الحركة الأول يدوي من 5 سرعات والثاني أوتوماتيكي من 4 سرعات.

ووفقًا للمعلن من نيسان إيجيبت، تقدم صني الجديدة بـ4 فئات مختلفة التجهيزات بأسعار تبدأ من 185.000 جنيه للفئة الأولى، و207.000 جنيه للفئة الثانية، و 220.500 جنيه للفئة الثالثة، و231.500 جنيه للفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا.

تتمكن السيارة من الانطلاق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، و تستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وتصل إلى سرعة قصوى 178 كيلومترا في الساعة.

يبلغ الطول الإجمالي للسيارة 4.425 ملم، وعرضها 1.695 ملم وارتفاعها الكلي 1.500، و ارتفاع الخلوص الأرضي 155 ملم.

تقف صني في نسخة العام 2022 على عجلات رياضية ومعدنية قياس 15 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية (الشنطة) إلى 490 لترًا.

وتمتلك السيارة عدد من وسائل الحماية، أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD وبرنامج BA لتدعيم الفرامل، إضافة إلى مصابيح ضباب أمامية ومرايا ضم كهربائية.

ويتوفر بالفئة الأعلى تجهيزًا من السيارات عدد من الكماليات، أبرزها خاصية الركن الذكي وإمكانية التحكم في النظام الصوتي والبلوتوث من عجلة القيادة، وتكييف هواء أوتوماتيك وإمكانية التحكم في فتح الأبواب عن بعد وغيرها.