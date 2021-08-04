تراند الفن: 15 % ارتفاعًا في أسعار الأسماك تزامنا مع موسم المصايف

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 05:09 مساءً - كتبت-دينا خالد:

قال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسماك شهدت ارتفاعا بالأسواق بنحو 15% منذ انتهاء عيد الأضحى المبارك.

وأرجع عثمان ارتفاع الأسعار، إلى زيادة الطلب على الأسماك تزامنا مع موسم المصايف.

وأوضح عثمان، أن المدن الساحلية شهدت إقبالا كبيرا منذ انتهاء عيد الأضحى وهو ما جعل استهلاكها للأسماك أكبر والفائض للمحافظات الأخرى أقل.

وأشار عثمان، إلى أن سعر كيلو السمك البلطي يتراوح بين 20 و28 جنيها، وكيلو السمك البوري بين 30 و40 جنيها، وكيلو السمك المكرونة المستوردة بين 25 و30 جنيها.

وتابع عثمان، أن السمك المكرونة الموجود في الأسواق هو مستورد أو سمك بحر أبيض، أما المكرونة السويسي غير متوفرة ولم يبدأ موسمه حتى الآن.