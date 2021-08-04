تراند الفن: متولي بعد خسارة البرونزية: “أنا آسف”

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 05:09 مساءً - القاهرة- مراسل مصراوي:
وجه المصارع محمد متولي، اعتذارًا إلى الجماهير المصرية بعد خسارته الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.
وخسر متولي أمام الألماني دينيس كودلا في وزن 87 كجم للمصارعة الرومانية في مباراة تحديد المركز الثالث.
ورغم تقدمه في الجولة الأولى بنقطة واحدة، فإن محمد متولي لم ينجح في زيادة رصيده بالتزامن مع تقدم الألماني حتى وصل إلى سبعة نقاط.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي كتب متولي: “أنا آسف”.
وكان متولي قد أكد في تصريحات هاتفية أمس الثلاثاء، أنه لعب مصابًا أمام المجري فيكتور لورسينز، حيث كان يعاني من إصابة في الرباط الصليبي للركبة.
وقال متولي: “كنت أتمنى التأهل إلى المباراة النهائية، ولكن لاعب المجر لعب على إصابتي في آخر 40 ثانية، كنت أعاني من إصابة في الرباط الصليبي وهو استغل ذلك”.
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