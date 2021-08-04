تراند الفن: تعرّف على درجات الحرارة المسجلة بمصايف المملكة اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏14 دقيقة مضت أخبار السعودية 11 زيارة

أوضح المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم الأربعاء في مصايف المملكة.

وتصدرت الطائف مصايف المملكة من حيث درجة الحرارة بواقع 32 درجة، فيما جاء ترتيب باقي المصايف كالتالي :

– الطائف 32.

– أبها 30.

– الهدا 29.

– الباحة 27.

– تنومة 26.

– بلجرشي 26.

– الشفا 26.

– بللحمر 23.

– النماص 22.

– السودة 22.

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