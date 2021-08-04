تراند الفن: الجيش الإسرائيلي يطلق عددا من القذائف الصاروخية باتجاه لبنان

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 05:09 مساءً - أدمن 36 دقيقة مضت عرب وعالم 15 زيارة
غزة – أ ش أ
أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق عدد من القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي اللبنانية، اليوم الأربعاء، ردا على إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي – في بيان أوردته صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية – “سقط صاروخان تم إطلاقهما من لبنان في إسرائيل، وسقط واحد داخل لبنان.. وردا على ذلك، أطلقت قواتنا المدفعية النار على لبنان”.
وأضاف “تم إطلاق صافرات إنذار في بلدات (كريات شمونة، وكفار جلعادي، وتل حي) شمالي البلاد على الحدود مع لبنان”.
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