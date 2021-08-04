تراند الفن: غبور تعلن رسميًا عدم تجديد وكالتها لعلامة جيلي الصينية في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 05:09 مساءً - كتب – أيمن صبري:

أعلنت الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل -غبور مصر إحدى شركات مجموعة جي بي غبور أوتو، عن عدم تجديد عقد التوزيع الموقع مع شركة جيلي الصينية وذلك لأسباب استراتيجية.

وأكدت جي بي غبور أوتو في بيان لها التزامها الكامل تجاه ملاك سيارات جيلي المباعة عن طريق غبور مصر، من حيث توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة، ذلك لحين نجاح شركة جيلي الصينية في التعاقد مع وكيل محلي جديد.

انطلقت جيلي عام 1997 في الصين، وتمتلك في 2021 أكثر من 1000 مركز خدمة حول العالم و200 صالة عرض خاصة، إضافة إلى العديد من مراكز الأبحاث والتطوير المتخصصة في تطوير تكنولوجيا السيارات.

كانت جيلي القابضة استحوذت على فولفو السويدية في 2010 لتصبح من أكبر الشركات المصنعة للسيارات، وهي أول صفقة من نوعها لشراء شركة أجنبية للسيارات من قبل شركة صينية مصنعة للسيارات،

وتمتلك علامة جيلي الصينية أيضًا، كل من شركة لوتس البريطانية لصناعة السيارات الرياضية، وشركة بلاك كاب لصناعة سيارات الأجرة في المملكة المتحدة.