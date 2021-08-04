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تراند الفن: تعيين “هاني إمبابي” مديرًا لمستشفى أحمد ماهر بالقاهرة

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏25 دقيقة مضت أخبار مصر 11 زيارة

كتب – أحمد جمعة:

قرر الدكتور محمد فوزي السوده، رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، ندب الدكتور هاني محمد إمبابي، زميل جراحة الأطفال بمستشفى أحمد ماهر التعليمي؛ للقيام بأعمال مدير عام مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي.

ونص القرار الذي حمل رقم 470 لسنة 2021، وحصل عليه مصراوي، على أن يشغل هاني إمبابي منصبه لمدة 3 شهور اعتبارًا من أمس الثلاثاء.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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