تراند الفن: بعد تقديمها رسميًا.. جيتور X95 تدخل في مواجهة مباشرة مع هافال H6

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 05:09 مساءً - كتب – محمود أمين: قدمت مجموعة نور الدين الشريف وكلاء علامة جيتور الصينية، السيارة X95 رسميًا للسوق المحلي بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 399 ألف جنيه، لتدخل في منافسة مباشرة مع سيارة هافال H6 التي الأقرب لها في المواصفات الفنية والأسعار. ويرصد التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين كلا السيارتين: الأبعاد والمساحات تقدم هافال H6 بقاعدة عجلات بطول 2.738 مم، ويبلغ الطول الكلي للسيارة 4.653 مم، وعرضها الكلي 1.886 مم، وارتفاعها الكلي 1.730 مم، تقدم السيارة بعجلات رياضية قياس 18 و19 بوصة. بينما تقدم جيتور X95 بطول 4.875 مم، عرض 1.925 مم، ارتفاع 1.780 مم، ويبلغ طول قاعدة العجلات 2.855 مم، نسبة الارتفاع بين الارض وأقرب نقطة من السيارة 210 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 18 و20 بوصة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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