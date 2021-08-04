تراند الفن: في موجة الحر الشديد.. كيف يمكن استغلالها في مغفرة الذنوب؟

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 04:13 مساءً - كتبت – آمال سامي:

نشر الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك منشورًا يرغب في سقي الماء خاصة في أوقات اشتداد الحر، وهي موجة شديدة تمر بها مصر الآن، وذكر الأزهر الشريف حديث سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: أتى سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: الماء، وقال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء.. وفي السطور التالية نوضح بعض الأحاديث والمأثورات عن فضل سقي الماء..

1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجة الوداع: “انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ”، فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ. أخرجه مسلم.

2. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟! قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ”. متفق عليه.

3. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ”. رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.

4. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي راوه البخاري وابن حبان وغيرهما حول منع الناس من شرب الماء، فقال: ” ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهم اللهُ ولا ينظُرُ إليهم رجُلٌ حلَف بعدَ العصرِ على مالِ امرئٍ مسلِمٍ فاقتطَعه ورجُلٌ حلَف لقد أعطى بسلعتِه أكثرَ ممَّا أعطى ورجُلٌ منَع فَضْلَ الماءِ يقولُ اللهُ: اليومَ أمنَعُك فضلي كما منَعْتَ فَضْلَ ما لم تعمَلْه يداكَ”. والنص لابن حبان.

5. قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقى الماء، وإذا غفرت ذنوب الذى سقى الكلب فما ظنكم بمن سقى رجلا مؤمنا موحدا أو أحياه بذلك