تراند الفن: صندوق الإسكان الاجتماعي يعلن تغيير مواعيد عمل خدمة العملاء

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 04:13 مساءً - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تغيير مواعيد عمل مركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق لتصبح من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ٦ مساءً.

وأضاف صندوق الإسكان أنه يمكن التواصل مع مركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي.

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