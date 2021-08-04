تراند الفن: إنتر ميلان يصدر بيانا رسميا بشأن حالة إريكسن

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 04:13 مساءً - أدمن 33 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 16 زيارة
القاهرة- مراسل مصراوي:
أصدر نادي إنتر ميلان الإيطالي، بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، بشأن تطور حالة الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب الفريق، بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة أمم أوروبا “يورو 2020”.
وتعرض إريكسن لأزمة قلبية، وسقط مغشيًا عليه على أرض الملعب، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة يورو.
وأكد النادي الإيطالي، في بيانه أن الدنماركي زار مركز تدريبات نيرراتزوري اليوم، والتقى بزملائه ومدربيه.
وأوضح إنتر، أن حالة إريكسن النفسية والبدنية كانت جيدة للغاية، لافتًا إلى أنه سيكمل برنامجه العلاجي بناءً على ما نصحه به الأطباء في الدنمارك على أن يتابع الطاقم الطبي للنادي حالة اللاعب بشكل دائم.
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