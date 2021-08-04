تراند الفن: شيلبي تكشف عن نسخة مُعَدَّلة من فورد F-150 بقوة 786 حصان.. صور

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 04:13 مساءً - واشنطن – (د ب أ):

أطلقت شركة شيلبي نسختها المعدلة من السيارة فورد F-150، التي تنتمي لفئة موديلات البيك آب.

وأوضحت الشركة الأمريكية، المتخصصة في تعديل سيارات فورد أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محرك V8 سعة 5 لتر وبقوة تصل إلى 786 حصان.

وتتميز السيارة المعدلة من خلال الشريط المزدوج، الذي يمر بمنتصف السيارة وعلى كامل طولها، والتصميم الجديد لغطاء حيز المحرك مع فتحات التهوية، التي تضمن تهوية جيدة لمحرك السيارة.

وساعدت مجموعة التعليق الجديدة على رفع هيكل السيارة بنحو 4ر6 سم، كما تقف السيارة على جنوط كبيرة مصنوعة من الألومنيوم قياس 22 بوصة.

وتتألق المقصورة الداخلية للسيارة بتجهيزات جلدية ثنائية اللون، وأسطح من ألياف الكربون، مع توقيعات شركة شيلبي ولوحة برقم التسلسل مع شعار شيلبي.

ومن المقرر طرح السيارة المعدلة، التي يقتصر إنتاجها على 600 نسخة فقط، بسعر يبدأ من نحو 107 ألف دولار أمريكي.