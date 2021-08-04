تراند الفن: لإذابة الحصوات والحموضة.. هيئة الدواء تطلب سحب 7 أدوية من السوق

كتب – أحمد جمعة:

طالبت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق من دواء 7 أدوية، بناءً على قرار اللجنة العليا للتفتيش.

وبحسب المنشور رقم 17 لسنة 2021، والذي حصل عليه مصراوي، تشمل هذه الأدوية “soditrate granules تشغيلة رقم 21028، والذي يساعد على إذابة حصوات بالكلى والحالب، ودواء topiramate 100 mg fct تشغيلة رقم 21001، هو دواء مضاد للتشنجات ويُستخدم في حالات الصرع، وكذلك دواء topiramate 25 mg fct تشغيلة رقم 21005”.

كما تشمل الأدوية: acitretin 10 mg cap، تشغيلة رقم 20021، ويستخدم لعلاج الأمراض الجلدية التي لا تستجيب للعلاجات الأخرى، مثل الصَّدَفية، وكذلك دواء acitretin 25 mg cap تشغيلة رقم 20004 و20029، وكذلك دواء tolterodine 2 mg fct للتشغيلات رقم 20027 و20026 و20025 لعلاج حالات فرط نشاط المثانة والتي تتمثّل في الرغبة الطارئة والمتكررة في التبول، ودواء nizaxid oral solution للتشغيلة رقم 20159 لعلاج حالات الحموضة والقرحة”.

وشددت الهيئة على تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلية.