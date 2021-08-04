تراند الفن: تأجيل دعوى تعويض تامر أمين بـ10 ملايين من عبدالناصر زيدان لـ8 سبتمبر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 04:13 مساءً - كتب- محمود سعيد:

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، دعوى من الإعلامي تامر أمين يطالب الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لجلسة 8 سبتمبر المقبل.

وجاء التأجيل لإدخال قناة النهار في الدعوى بطلب من دفاع “أمين” لأنها من أذاعت حلقة برنامجه عن “أهل الصعيد”

وحضر وكيل عن عبد الناصر زيدان وطلب أجل للادعاء الفرعي لإساءة استعمال حق التقاضي من جانب الإعلامي تامر أمين وطلب تعويض بمبلغ عشرة مليون جنيه.

وأقام “أمين” دعواه على سند من نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا و انتهاك لحرمة الحياة الخاصة له.

وأضاف أن نشر “زيدان” لتلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وأصابت المدعي بأضرار أدبية ومادية جسيمة مما حدا به لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية للقضاء له بتعويض 10 ملايين جنيه.

وصرّح المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي تامر أمين، بأن تلك النوعية من الفيديوهات تُحرض على العنف وازدراء الآخر ولا تراعي ما يترتب عليها وتصدي القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات سوف تحمي المجتمع من مشكلات أكبر إلى أن يلتزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع المصري وتختفي نبرة السبّ والقذف.