تراند الفن: والد كريم هنداوي: كنت متوقعًا الفوز على ألمانيا.. ومفتاح الصعود كان أمام البرتغال

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 04:13 مساءً - كتب- معتز عباس:

أعرب مصطفى هنداوي، والد كريم هنداوي نجم منتخب اليد، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه منتخب الفراعنة بالتأهل لأول مرة إلى منافسات نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية، في النسخة رقم 32، المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، عقب الفوز على المنتخب الألماني (31-26)، في ختام منافسات دور الثمانية بالأولمبياد.

وقال “هنداوي”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على فضائية القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إن مفتاح منتخب اليد في أولمبياد طوكيو كان في مباراة البرتغال، مضيفًا: “لما كسبناهم أنا اطمأنت على الفرقة.. وكنت متوقع إننا هنكسب ألمانيا رغم قلق ناس كثيرة؛ لأنه فريق كبير”.

وأوضح أن الفريق المصري لكرة اليد يعد فريقًا متماسكًا ولديه إصرار وعزيمة واستعداد، متابعًا: “حاجة مقدسة بالنسبالي اني أكلم كريم قبل الماتش بساعتين.. ومع والدته كمان، وفرحنا كتير وصوتى راح من الفرحة.. نمتلك فريقًا جماعيًا تمكن من الظهور بشكل مشرف أمام العالم”.

وعن إشارة كريم بيده للاعب منتخب ألمانيا بالأمس، رد قائلًا: “هي مش ثقة في النفس، إنما كان بيرد اللي اتعمل معانا قبل كدا في 2015.. وهي كانت لقطة ظريفة رواد السوشيال ميديا بدأوا ينزلوها”، مضيفًا: “ربنا هيكرمنا بإذن الله أمام فرنسا وهنوصل للدور النهائي ونفرح مصر كلها”.