تراند الفن: 8 سبتمبر.. الحكم في استئناف أحمد فلوكس على حبسه سنة بتهمة سب وقذف ياسمين عزت

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 04:13 مساءً - أدمن 19 دقيقة مضت حوادث وقضايا 13 زيارة
كتب – محمود سعيد:
حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم في استئناف الفنان أحمد فلوكس على حُكم حبسه لمدة سنة بتهمة سب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية بجلسة 8 سبتمبر المقبل.
وشمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.
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