تراند الفن: “مدرسة الموسيقى التي عملت في محل طرشي”.. من هي فتحية طنطاوي‎‎؟

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 04:13 مساءً - كتب- مصطفى حمزة:

رحلت صباح اليوم الفنانة القديرة فتحية طنطاوي عن عمر يناهز 78 عامًا، إثر تعرضها لجلطة في القلب، وأقيمت صلاة الجنازة ظهر اليوم في مسجد الحصري بـ6 أكتوبر، بحضور عائلتها وبعض أصدقائها من الوسط الفني، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وولدت الفنانة الراحلة في 12 أغسطس 1943، بمدينة السويس، ودرست الموسيقى في دار المعلمات.

وشاركت الفنانة الكبيرة في حوالي 150 عملًا.

وعقب هجرة أسرتها إلى المنصورة بعد حرب 1967، عملت فتحية طنطاوي مدرسة للموسيقى هناك، قبل انتقالها إلى القاهرة للمشاركة في عروض مسرحية على مسرح الطليعة والقومي.

عام 1975 شاركت الفنانة فتحية طنطاوي في مسرحية “انتهى الدرس يا غبي” مع الفنان محمد صبحي، وقدمت شخصية “سنية”.

وفي عام 1983 قدمت الراحلة شخصية “سعدية” الخادمة في منزل أسرة الحاج رضون، وذلك في مسلسل “الشهد والدموع”.

تميزت في العديد من الشخصيات الثانوية المؤثرة في السينما والدراما المصرية، ومنها دور صاحبة “محل الطرشي” في فيلم “ديل السمكة” عام 2003، وأم العريس “سعيد- محمد شرف” في فيلم “دم الغزال” عام 2005، و”أم السعد” في مسلسل “سلسال الدم”، و”أم فاروق” في “صرخة أنثى” عام 2007، وغيرها.

وقدمت الفنانة الراحلة فتحية طنطاوي عام 2019 آخر أدوارها “أم أحمد” في مسلسل “أبوجبل” مع الفنان مصطفى شعبان.

تزوجت من الموسيقار علي سعد، وهي خالة رضوى البحيري عازفة التمباني التي لمعت في موكب المومياوات.

وكان آخر ظهور للفنانة الراحلة في ديسمبر الماضي فى احتفالية “50 سنة فن”، التي كرم بها زوجها الملحن الكبير علي سعد ضمن 120 شخصية فنية كرمها الفنان محمد صبحي.