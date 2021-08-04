تراند الفن: كيف تطورت إيرادات قناة السويس منذ افتتاح القناة الجديدة؟

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 04:13 مساءً - كتبت – شيماء حفظي:

تحتفل هيئة قناة السويس، غدًا الخميس، بالذكرى السادسة لافتتاح قناة السويس الجديدة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2015، بعد عام واحد من إعطاء إشارة البدء في حفرها.

ومنذ افتتاح قناة السويس المصرية في 17 نوفمبر 1869 مرت القناة بمراحل تاريخية، وشهدت تطورات وأحداث كبرى كان من أبرزها قرار التأميم الذى أعاد الحقوق لأصحابها، وتعرضها للإغلاق بعد حرب عام 1967، ثم افتتاحها فى يونيو 1975.

وجاء قرار إنشاء قناة جديدة موازية، في 2014، لتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها بهدف تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن فى الاتجاهين بدون توقف فى مناطق انتظار داخل القناة.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، فإن القناة الجديدة، تستهدف زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية فى قناة السويس وزيادتها لنسبة 50% من طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال.

وتطورت إيرادات قناة السويس، خلال الست سنوات الماضية، لتسجل أعلى قيمة في تاريخها خلال العام المالي الماضي.

وبلغت قيمة إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2014-2015 نحو 5,36 مليار دولار وهو عام افتتاح القناة.

وفي العام المالي 2015-2016، انخفضت إيرادات القناة لتسجل 5,1 مليار دولار.

ثم واصلت إيرادات القناة انخفاضها خلال العام 2016-2017 وبلغت 4,9 مليار دولار.

وعادت إيرادات القناة إلى الارتفاع في العام المالي 2017-2018، لتزيد إلى 5,71 مليار دولار.

واستمرت إيرادات القناة في الارتفاع خلال 2018-2019 لتسجل 5,75 مليار دولار

وفي العام المالي 2019-2020 بلغت إيرادات القناة 5.72 مليار دولار

وحققت القناة أعلى إيرادات في تاريخها في العام 2020-2021 لتسجل 5.84 مليار دولار