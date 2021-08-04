تراند الفن: الورداني يوضح 3 خطوات لصيانة العلاقة بالناس وآداب اختيار الهدايا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 04:13 مساءً - كتبت – آمال سامي:

تحدث الدكتور عمرو الورداني في برنامجه “ولا تعسروا” المذاع على الفضائية المصرية الأولى، حول طرق تحسين العلاقة بالله سبحانه وتعالى وبالنفس وبالناس، وذكر أن من طرق تحسين العلاقة بالناس هي الهدايا..وأوضح في ثلاث خطوات كيف يمكننا تحقيق ذلك على النحو التالي:

1. “اتعلم فن اختيار الهدايا”.. يقول الورداني مضيفًا أن ذلك يجعل المسلم من أهل الإحسان، فيجب أن تكون الهدية جميلة ومناسبة، ولا تكون الهدية فقط حتى يعلم المهدى إليه انه لم يبخل عليه، بل كي يعبر عن حبه، وأن يفكر في هدية تفتح قلبه لمحبته في الله، مؤكدًا أن لكل شخصية هدية تتناسب معها، “كل حاجة ليها جمال وحسن لما تختارها اختيار مناسب تصل لقلب الشخص”.

2. الهدايا ليست مادية فقط..فيقول الورداني أننا احيانا قد نهدي أحدا نصف ساعة نسمعه فيها، أو حنان يحتاجه، أو مساعدة تقدمها له، وأوضح الورداني أن أولى الناس بالهدايا أهل البيت والرحم، “اتعلم ما تبخلش بوقتك ولا بخدمتك ولا بفكرتك”.

3. الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يديم المحبة والهداية حتى نحسن إعطاء الهدايا.