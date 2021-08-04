تراند الفن: السيسي يقرر تخفيف عقوبة الإعدام على هندي للحبس المؤبد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 04:13 مساءً - أدمن ‏42 دقيقة مضت أخبار مصر 13 زيارة

كتب- محمد عبدالناصر: قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخفيف عقوبة الإعدام على مواطن هندي إلى عقوبة السجن المؤبد. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي، بتخفيف عقوبة الإعدام المحكوم بها على المواطن الهندي رامونا باجو إيانا في القضية رقم 951 لسنة 2016، جنايات قسم مرسى علم المقيد برقم 26 لسنة 2017 كلى البحر الأحمر إلى عقوبة السجن المؤبد.

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