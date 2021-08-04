تراند الفن: بالصور.. وكيل Jetour في مصر يعلن أسعار X70 الرياضية موديل 2022

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 03:12 مساءً - القاهرة – (مصراوي):

أعلنت شركة نور الدين الشريف، الوكيل الرسمي لعلامة Jetour الصينية في مصر، عن أسعار السيارة جيتور X70 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية موديل 2022.

ووفقًا للمعلن من قبل الوكيل المحلي، فإن السيارة الجديدة تتوفر لعملاء السوق المصري بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 309.800 جنيه للفئة الأولى و344.800 جنيه للفئة الثانية كاملة التجهيزات.

تعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك رباعى الاسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 147 حصان عند 5500 لفة بالدقيقة. ويبلغ أقصى عزم للسيارة الجديدة 210 نيوتن – متر / 1750 – 4000 د.د، وتتوفر السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وبفضل محركها تتسارع X70 من الثبات حتى ١٠٠ كم خلال 10 ثوان، قبل أن تصل لسرعة قصوى 180 كم/س، تستهلك في المتوسط 8.2 لتر من الوقود لكل ١٠٠كم.

السيارة تقدم بأبعاد 2.745 مم لطول قاعدة العجلات، وطول يبلغ 4.720 مم، وعرض 1.900 مم، وارتفاع 1.710 مم، فيما ترتفع عن سطح الأرض بمقدار 210 مم.

تتسع مقصورة السيارة جيتور X70 الجديدة لـ7 ركاب وتقف على إطارات رياضية قياس 18 بوصة؛ وتبلغ فترة الضمان 6 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب.

وتمتلك السيارة الجديدة مجموعة من وسائل الأمان أبرزها وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات، وEBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا.

كما يتوفر بالسيارة عدد من وسائل الترفيه والراحة منها تكييف ثنائي، وزر لإدارة المحرك ومرايا ضم كهربائية، والتحكم في مقعد السائق في 6 اتجاهات، مقاعد وعجلة قيادة جلدية.

أما النظام الصوتي والتحكم فيتوفر بها شاشة تحكم لمسية قياس 10 بوصة قابلة للربط مع الهواتف الذكية، ومخرج USB وبلوتوث و6 سماعات وراديو وثلاث مخارج V12.