تراند الفن: بعد إصابة دياب بـ دلتا كورونا.. المتحور الجديد يهدد المصريين في هذه الحالة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 03:12 مساءً - كتب – سيد متولي

يواصل فيروس كورونا ضرباته المؤلمة، بعدما أعلن المخرج والسيناريست المصري محمد دياب عن إصابته بالفيروس الجديد المتحور من كوفيد ويحمل اسم “دلتا” وذلك إثناء إقامته في ألمانيا رغم حصوله على اللقاح.

وعبر حسابه على فيسبوك‎، قال دياب: “بقالي أسبوعين عندي النسخة الجديدة من كوفيد (دلتا)، ورغم أني واخد الفاكسين، إلا إن الحماية من دلتا كانت محدودة في حالتي”.

وأضاف دياب: “أنا متأكد إني لو ما كنتش واخد الفاكسين، كانت حالتي هتبقى أسوأ بكتير، بس الحقيقة أن الفاكسينز اللي أظهرت مناعة ضد المتغيرات الجديدة، هي الفاكسينز صاحبة تكنولوجيا mRna فايزر ومودرنا.. والنهارده ألمانيا عاوزه كل الناس تاخد جرعه منشطه من فايزر أو مودرنا ايًا كان التطعيم اللي خدوه في الأول، انا حبيبت احذر اللي واخد الفاكسين وفاكر إنه مش محتاج ياخد احتياطاته، الموضوع صعب، وانا بعتبر نفسي من الناس اللي صحتها كويسه واتبهدلت ولو جه لحد كبير في السن هيبقي اصعب بكتير.ارجوكوا خدوا بالكوا من نفسكوا، متنسوش تدعولي وتدعوا لكل مريض”.

ويبقى السؤال.. هل يجب أن نظل حذرين من كورونا؟.. وهل يمكن لسلالة دلتا أن تصل إلى مصر؟.. هذا ما نستعرضه وفقا للدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات لـ”مصراوي”.

هل يمكن الإصابة بعد التطعيم

يقول “بدران”: “التطعيم لا يحمي من الإصابة بأي سلالة من كورونا، ولكن يقلل من الإصابة الشديدة وحالات الوفاة، وبالتالي فإن الإصابة بعد التطعيم واردة الحدوث أيضا، ولكن الحمل الفيروسي قليل جدا ما يعني أن الجرعة المعدية ضعيفة وهو ما يعتبر ميزة للمجتمع لتقليل فرص إصابتهم”.

يضيف بدران: “يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية تماما كالارتداء الكمامة وتطيق التباعد الاجتماعي وغيرها”.

هل تصل سلالة دلتا إلى مصر؟

يضيف “بدران”: ” سلالة دلتا لم تصل إلى مصر حتى الآن ونتمنى ألا تصل إلينا، ويتم ذلك عن طريق الالتزام الشديد بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون بها، خاصة أن السلالة انتشرت في 132 دولة”.

وحذر “بدران”: “لو لم نلتزم بهذه بالإجراءات الوقائية سنتفاجأ بوجود دلتا في مصر وغيرها من السلالات التي قد تقاوم اللقاحات”.

لماذا يجب القلق من سلالة دلتا؟

يواصل “بدران”: ” سلالة دلتا هي الأخطر لأنها شديدة العدوى، اكتشفت في 132 دولة، وهو أكثر عدوى من المتغيرات الأخرى المثيرة للقلق التي تم تحديدها حتى الآن”.

ويكمل “بدران”: “هذا المتغير من المرجح أن يصبح الخيار المهيمن السائد في العالم في الأشهر المقبلة، بسبب :

1-انتشار هذه السلالة السريع في وقت قصير

2- العدوى السريعة نتيجة تكاثر هذه السلالة الجديدة بسرعة داخل الخلايا المصابة، وحدوث زيادة في معدلات الإصابة، وزيادة الحمل الفيروسي وبالتالي الجرعة المعدية للآخرين .

3- بعض الدول قد خففت مؤخرا من القيود المرتبطة بالوباء، فيما يتزايد تنقل السكان والتواصل، بما في ذلك “اجتماعات المجموعات الصغيرة والكبيرة”، كما زاد عدد الرحلات خاصة في المصايف.

4- زيادة الضغط على المنظومات الصحية، لا سيما في مناطق التغطية المنخفضة بتطعيمات كورونا.

أكثر قابلية للانتشار من متغير ألفا بنسبة 60 %، ومتغير ألفا أسرع فى الانتشار من فيروس كورونا نسخة ووهان بنسبة 50%، أي فيروس كورونا سلالة دلتا أكثر سرعة فى الانتشار من فيروس كورونا نسخة ووهان بنسبة 140%، وبالتالى هو أسرع نسخة متحورة لفيروس كورونا حتى الآن، تستطيع مناورة المناعة المكتسبة من جرعة واحدة من لقاحات الكورونا ، والخوف أن تصبح متهورة، وتنتج سلالة أشرس وأكثر ضراوة و أمراضا وتسبب وفيات أعلى، أو تهدد بفشل اللقاحات الحالية.

تحذير مهم:

وكان الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، قد أكد خلال مؤتمر علمي عُقد في قصر عابدين الرئاسي، أن مصر لم ترصد حتى الآن أي حالات مصابة بمتحور دلتا من فيروس كورونا.

وتوقع “خطاب” ظهوره خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع “دلتا” في الكثير من دول العالم، مع تأكد تفشيها في الولايات المتحدة والصين والهند والكثير من الدول الأوروبية.

متى ظهرت سلالة دلتا؟

وظهرت سلالة “دلتا” لأول مرة في الهند في ديسمبر عام 2020، وسرعان ما أصبح المتحور السائد من فيروس كورونا، وبعد فترة وجيزة، تم التعرف على الفيروس المتحور في المملكة المتحدة، حيث يؤكد الخبراء أنها النسخة الأكثر عدوى من الفيروس التي شهدناها طوال الجائحة بأكملها.

انتشار رهيب

وانتشر متحور “دلتا” في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، حيث تم تحديد الحالة الأولى من متحور “دلتا” في الولايات المتحدة في مارس الماضي، وبحلول أوائل يوليو الجاري، شكل أكثر من نصف حالات الإصابة التي خضعت لفحص “كوفيد-19” في البلاد، ويشكل متحور “دلتا” الآن نسبة 83% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

سر الانتشار السريع

تشير إحدى الدراسات إلى أن متحور “دلتا” قد ينتقل بشكل أسرع من السلالات الأخرى لأنه يصنع نسخًا أكثر من نفسه داخل أجسامنا بمعدل أسرع، وعندما قارن العلماء في الصين العشرات من حالات الإصابة بمتحور دلتا مع السلالات التي حدثت في وقت مبكر من الجائحة، وجدوا أن المرضى المصابين بمتحور “دلتا” لديهم حمولة فيروسية أعلى بمقدار 1،260 مرة، وفقا لـ CNN.

أعراض سلالة دلتا

تم الإبلاغ عن أعراض شبيهة بالبرد، مثل الصداع وسيلان الأنف والعطس والتهاب الحلق، بينما الأشخاص الذين تم تطعيمهم ثم ثبتت إصابتهم بالمتحور كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن العطس كأعراض مقارنة مع أولئك الذين لم يتلقوا حقنة.

أعراض أخرى تشمل:

– حكة أو احمرار أو دموع في العين.

– حكة في الحلق والفم والأنف والأذنين.

– ألم الأذن.

– الشعور بالتعب.

– فقدان الشهية.

– آلام العضلات.

– ضيق في التنفس

– صعوبة في التنفس

– غثيان

– تقيؤ

– إسهال.