تراند الفن: لـ”محدودي الدخل”.. سيارات بأسعار تبدأ من 10 آلاف وحتى 22 ألف جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 03:12 مساءً - القاهرة – (مصراوي):

يبحث الكثير من المصريين في سوق المستعمل عن سيارة رخيصة دون النظر إلى إمكانياتها أو حالتها الفنية أو سنة صنعها، أملًا في تفادي الاعتماد بشكل يومي على وسائل النقل العامة بأشكالها.

وبالرغم من تباين أسعار السيارات في سوق المستعمل بشكل كبير خلال العام الماضي متأثرًا بحالة التخبط التي يشهدها سوق السيارات الزيرو بفعل جائحة كورونا وما سببته بقطاع التصنيع والتجارة.

إلا أن سوق المستعمل الإلكتروني وبالأسواق التقليدية لا يزال يتوفر العشرات من السيارات رخيصة السعر التي يمكن امتلاك إحداها بأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 22 ألف جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن قانون العرض والطلب وحالة السيارة الفنية والكماليات تتحكم في ارتفاع أو انخفاض الأسعار.

ويرصد التقرير التالي أبرز 5 سيارات مطروحة بأسواق البيع والشراء الإلكترونية، والتي تبدأ أسعارها من 10 آلاف جنيه.

فيات 127

تقدم السيارة فيات 127 بمحرك سعة 905 سنتيمتر مكعب وقدرته 47 حصان، ويدور بسرعة 6200 دورة في الدقيقة.

وحصلت فيات 127 على لقب “سيارة عام 1972 “، الأمر الذي ساعد على زيادة مبيعاتها خلال هذه الفترة، ثم تبعها في العام 1973 الطراز الجديد فيات 127 سبيشيال وتحسنت إمكانياتها.

تقدم فيات 127 فى سوق المستعمل بأسعار تتراوح بين 10 لـ 20 ألف جنيه.

فولكس فاجن بيتلز

تعد فولكس فاجن بيتلز أو “الخنفساء” أول سيارة للصانع الألماني والتي بدأ إنتاجها في عام 1938، وفي عام 1972 حطمت “بيتلز” الرقم القياسي للمبيعات الذي كان تحتفظ به سيارة فورد تي لتنتزع منها لقب سيارة القرن العشرين.

تتوفر بيتلز بمحرك بنزين مكون من 4 أسطوانات مسطحة 4 أزمنة و يبرد بالهواء، مع ناقل حركة يدوي مكون من 4 سرعات.

تقدم فولكس فاجن بيتلز فى سوق المستعمل بسعر يتراوح بين 13 لـ 20 جنه

فيات ريتمو

صنعت السيارة فيات ريتمو في الفترة بين 1978 و1982 بثلاثة أنواع من المحركات؛ 1100 سي سي و1300 سي سي و1500 سي سي وجميعهم يعمل بمحرك 4 سلندر مع اختلاف العزم حيث جاء الأول بقوة 61 حصان، والثاني بقوة قوة 66 حصان والثالث بقوة بقوة 76 .

تقدم فيات ريتمو فى سوق المستعمل بمتوسط سعري بلغ 18 ألف جنيه.

تويوتا كورولا

تقدم السيارة تويوتا كورولا موديل 1976 في سوق المستعمل بمتوسط 22 ألف جنيه تقريبا.

فيات 128

سيارة فيات 128 موديل 1979 متوفرة في سوق المستعمل بمتوسط أسعار يتراوح بين 16 و22 ألف جنيه.