تراند الفن: التعليم: تحويل 35 مدرسة حكومي إلى يابانية العام الدراسي الجديد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 03:12 مساءً - كتب – أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، بدء اجراءات تحويل 35 مدرسة حكومية إلى مدارس يابانية .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إضافة أنشطة التوكاتسو إلى 35 مدرسة حكومية (حكومي – تجريبي – لغات)، في 35 محافظة محتلفة على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي 2021/2022.

وأضاف المصدر لمصراوي أنه يتم التخطيط للوصول إلى إنشاء 100 مدرسة مصرية يابانية جديدة وتحويل 100 مدرسة حكومية لمدرسة مصرية يابانية، خلال 8 سنوات منذ بداية تشغيل المدارس المصرية اليابانية 2018، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء منها في عام 2025.

وتطبق المدارس المصرية اليابانية، الأنشطة اليابانية المعروفة بـ”التوكاتسو” (TOKKATSU)، وهو مصطلح مشتق من كلمة (Tokubetu katudo) “توكوبيتسو كاتسودو” (يطلق عليه اختصارًا توكاتسو) ، ويعبر عن الأنشطة الخاصة التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لتعليم الطفل الشامل في اليابان.

وتهدف أنشطة “التوكاتسو” إلى خلق مناخ مرغوب فيه بين الطلاب، من أجل المشاركة وخلق حياة أفضل داخل الفصل والمدرسة