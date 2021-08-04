تراند الفن: أسعار بيتكوين تتراجع بنسبة 10% من أعلى مستوى بموجة الارتفاع الأخيرة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 03:12 مساءً - كتب- مصطفى عيد: شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية تراجعا بنسبة 10.1% مقارنة بأعلى مستوى وصل له خلال موجة الارتفاع الأخيرة التي سجلتها خلال الأسبوع الأخير من يوليو وأول أيام الشهر الجاري. وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، وصل سعر بيتكوين إلى مستوى 38200 دولار في الساعة الواحدة و10 دقائق ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة. وتراجع سعر بيتكوين بذلك مقارنة بأعلى مستوى وصل لها في موجة الارتفاع الأخيرة عند 42503 دولارات في الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الماضي أول أيام الشهر الجاري بتوقيت القاهرة، منخفضا بذلك بنحو 4303 دولارات. ويعتبر محللون أن التراجع الأخير في أسعار بيتكوين يأتي في إطار جني الأرباح، حيث قال فيجاي أيار، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بورصة العملات المشفرة Luno في سنغافورة، إن هذا “مجرد تراجع طبيعي في أعقاب الحركة الصعودية”، وفقا لشبكة بلومبرج في وقت سابق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.