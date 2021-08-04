تراند الفن: محمد هنيدي يروج لفيلم “الإنس والنمس” بطريقة كوميدية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 03:12 مساءً - أدمن ‏17 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 8 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: روج الفنان محمد هنيدي لطرح فيلمه الجديد “الإنس والنمس”، المقرر طرحه اليوم بدور السينما المصرية. ونشر هنيدي صورة من مشهد في فيلم “يا أنا يا خالتي”، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلق:”صباح الخير ياجماعة، الإنس والنمس بقى في كل دور العرض ودي معلومة أكيدة مؤكدة وعلى مسؤوليتي الخاصة بالتأكيد”. فيلم الإنس والنمس بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، ومن إخراج شريف عرفة.

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