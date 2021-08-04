تراند الفن: بعد انضمام الأوتوماتيك| تعرف على أسعار بي واي دي F3 موديل 2022 بمصر (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 03:12 مساءً - كتب – أيمن صبري:

أعلنت مجموعة الأمل للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة بي واي دي BYD الصينية في مصر، عن أسعار ومواصفات موديل 2022 من السيارة F3 سيدان العائلية الصغيرة.

وبحسب المعلن من قبل الوكيل المحلي، أصبحت أيقونة بي واي دي التي تنافس بقائمة أكثر السيارات مبيعًا خلال العام الجاري، تتوفر بفئتين من التجهيزات ونوعين من نواقل الحركة.

وطبقًا للقائمة السعرية المعلنة من الأمل للسيارات في أغسطس، يبلغ السعر الرسي لـ بي واي دي F3 المزودة بناقل حركة يدوي 180.000 جنيه، فيما تباع النسخة الأوتوماتيك الجديدة 200.000 جنيه.

نجحت بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمصانع الأمل، أن تسجل إجمالي مبيعات 3.192 سيارة، محتلة بذلك المركز الثاني في قائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا بمصر خلال النصف الأول من 2021.

يبلغ طول سيارة بي واي دي الجديدة 4.533 ملم، وعرضها 1.705 ملم، وارتفاعها 1.490 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 166 ملم، وسعة التخزين الخلفية “الشنطة” 360 لترًا مكعبًا.

تعمل بي واي دي F3 سيدان العائلية موديل 2022 الجديدة بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان وسرعة قصوى 180 كم/س، وناقل حركة يدوي بالفئة الأولى من 5 سرعات، وأوتوماتيك من 4 سرعات بالفئة الثانية.

تمتلك أيقونة بي واي دي في مصر مجموعة قياسية من تجهيزات السلامة والأمان بينها نظام الفرامل المضادة للانغلاق ABS ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وحزام أمان خلفي وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD وقفل مركزي للأبواب وفوانيس ضباب أمامية وخلفية.

السيارة معززة كذلك بنظام إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ومرايا طي جانبية كهربائية، ودعامات فولاذية بالأبواب ونظام تأمين إضافي لصندوق الأمتعة، وفانوس فرامل بالزجاج الخلفي LED.

ويتوفر بالسيارة أيضًا عدد من وسائل الترفيه بينها التحكم بالزجاج بلمسة واحدة والتحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب وفرش جلد وزجاج كهربائي أمامي وخلفي.

كما تمتلك السيارة الجديدة “جنوط رياضية” قياس 15 بوصة وأماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية وكمبيوتر رحلات، بالإضافة إلى نظام صوتي يتكون من مشغل أقراص مدمجة ومدخل AUX.

يذكر أن تقديم الأمل للنسخة الأوتوماتيك من بي واي دي F3، جاء متأخرًا لأكثر من عام حيث كان مقررًا لها أن يطرح في مارس 2020، إلا أن جائحة كورونا أجبرت الشركة على تعديل خططها التسويقية وترحيل موعد طرح بعض الطرازات ومنها F3.