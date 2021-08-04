تراند الفن: مصر واليابان توقعان اتفاق زيادة منحة إنشاء ملحق للعيادات بمستشفى أبو الريش

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 مساءً - كتب- مصطفى عيد:

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخطابات المتبادلة واتفاق منحة مع كل من السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.

ويتعلق الاتفاق بزيادة قيمة منحة مقدمة من الحكومة اليابانية لإنشاء مبنى ملحق للعيادات الخارجية التابع لمستشفى أبو الريش الياباني الجامعي لعلاج الأطفال بالمجان لترتفع إلى 2.108 مليار ين ياباني ما يعادل 19 مليون دولار، وذلك في إطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة التي تعزز تطوير قطاع الصحة، وفقا للبيان.

وحضر التوقيع السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، ويوشيفومي أومورا، المُمثل الرئيسي لمكتب الجايكا بالقاهرة.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي بالعلاقات المصرية اليابانية المشتركة على مستوى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، حيث تسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين البلدين نحو 3 مليارات دولار لتنفيذ 14 مشروعًا في قطاعات متنوعة من بينها الكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالي والري.

وأوضحت أنه منذ جائحة كورونا دعمت اليابان قطاع الصحة بمنح قيمتها 28 مليون دولار، متمثلة في منحة بقيمة 9 ملايين دولار لتعزيز جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا وشراء المعدات الطبية، بالإضافة إلى منحة تدشين مبنى العيادات الخارجية لمستشفى أبو الريش بقيمة 19 مليون دولار.

وذكرت المشاط أنه رغم جائحة كورونا إلا أن علاقات التعاون الدولي مع اليابان شهدت العديد من الاتفاقيات الهامة والمحورية بخلاف اتفاقيات دعم قطاع الصحة، حيث تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 236 مليون دولار في فبراير الماضي في إطار تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة.

قالت إن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدعم رؤية الدولة التنموية والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية مستشفى أبو الريش الذي يعتبر صرحا ضخما لعلاج الأطفال حيث يعالج أكثر من 25 ألف مريض شهريًا.

وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العالمي، بالحكومة اليابانية وهيئة الجايكا على الدعم المقدم منهما للمستشفى؛ لتمويل بناء مبنى العيادات الخارجية، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، وتقديم برامج التدريب للممرضات والأطباء العاملين بالمستشفى.

وأكد الوزير أن زيادة المنحة لمشروع مستشفى أبو الريش للأطفال يساهم في تخفيض الزحام على المستشفى، وتقليل قوائم الانتظار للأطفال الذين يأتون من كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن هذا التعاون يأتي استمرارا لحرص الحكومة المصرية على الاهتمام بالخدمات الصحية التي تقدم للمواطن، والاستفادة من الخبرات اليابانية لخدمة قطاع الصحة، وذلك في إطار الحرص على استحداث آلية جديدة في بناء ملحق العيادات للمحافظة على سلامة المباني المجاورة.

وأكد السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، أهمية مستشفى أبو الريش الذي يوفر العلاج لآلاف الأطفال من مختلف أنحاء مصر، موضحًا أن زيادة قيمة المنحة يدعم عملية الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية في أسرع وقت ممكن، لتمكن الأطفال من الاستفادة من الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة.

وقال ماساكي إن الحكومة اليابانية تعمل عن قرب مع الحكومة اليابانية في العديد من مجالات التعاون والتنمية من بينها قطاع الصحة.

وبدأت محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية واليابان منذ عام 1954 وتتنوع في العديد من القطاعات، وبدأ التعاون بين مصر واليابان لتدشين مستشفى أبو الريش الياباني إلى عام 1979، لدعم أولويات الحكومة لتحسين مستوى الرعاية الصحية للأطفال، بحسب البيان.

وتقدم الجايكا في الوقت الحالي منحة لإنشاء مبنى بسبعة طوابق خلف المبنى الرئيسي للمستشفى لتحسين كفاءة المستشفى لاستقبال عدد أكبر من المرضى، وتوفير رعاية صحية أفضل للأطفال.