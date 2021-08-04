تراند الفن: إحباط ترويج 16 ألف عبوة أدوية طبية مجهولة المصدر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 مساءً - أدمن ‏10 دقائق مضت حوادث وقضايا 10 زيارة

كتب- سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك مخزن للأدوية البشرية “بدون ترخيص”، بمحافظة البحيرة، بحوزته (16,558 قرص وعبوة أدوية ومحاليل طبية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة) غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

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