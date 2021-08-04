تراند الفن: أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 مساءً - أدمن 11 دقيقة مضت اقتصاد 12 زيارة
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس أسعار أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 794 جنيهًا، وهو سعر أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 681 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 907 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6352 جنيهًا.
وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.17%، حيث وصل سعر الأوقية إلى 1813.8 دولار في الساعة 12:16 ظهرا بتوقيت القاهرة.
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