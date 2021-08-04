تراند الفن: “نجومية من نوع خاص”.. وزيرة الثقافة تنعى الفنانة فتحية طنطاوي

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 مساءً - كتب-مصطفى حمزة:
نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الفنانة فتحية طنطاوي التي رحلت إثر أزمة صحية.
وقالت: إن الراحلة من أبرز ممثلات جيل الثمانينيات والتسعينيات وبدايات الألفية الثانية، ونجحت في صنع نجومية من نوع خاص، حيث جذبت القلوب بتجسيد شخصيات في عدد من الأعمال المهمة التي تركت أثرا كبيرا في وجدان الجمهور وتوجهت بالعزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.
الفنانة الكبيرة بدأت مشوارها الفني على خشبة المسرح مطلع الستينيات، بعدها اتجهت للعمل في التليفزيون والسينما، ومن أشهر أعمالها: “البخيل وأنا، الناس في كفر عسكر، اضحك الصورة تطلع حلوة، لحم رخيص، الطوق والأسورة، وديل السمكة”، وكان آخر أعمالها مسلسل “أبوجبل” الذي عرض عام 2019
يذكر أن آخر ظهور للفنانة الكبيرة في احتفالية “50 سنة فن” التي أقامها النجم الكبير محمد صبحي، وتم تكريم زوجها الملحن علي سعد
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