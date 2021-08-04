تراند الفن: بعد زيادة أسعارها.. تعرف على أبرز 8 منافسين لـ نيسان جوك موديل 2021 فى مصر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 مساءً - كتب – محمد جمال:

أقرت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامة نيسان اليابانية في مصر، زيادة بأسعار عدد من فئات السيارة “نيسان جوك” الكروس أوفر المدمجة موديل 2021 خلال شهر أغسطس الجاري.

ووفقًا للقائمة السعرية المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، تراوحت نسب الزيادة المقررة بأسعار نيسان جوك الجديدة بين 6.000 وحتى 9.000 جنيه.

واستقرت أسعار الفئة Accenta القياسية من جوك دون زيادة، حيث يبلغ سعرها الرسمي في أغسطس 357.500 جنيه، فيما ارتفع سعر الفئة Tekna الثانية إلى 387.500 جنيه مقارنة بـ 381.500 جنيه.

أما الفئة Tekna Perso الأعلى تجهيزًا، حصلت على القدر الأعلى من الزيادة حيث أصبح سعرها الجديد 397.500 جنيه، ذلك بعد أن كانت تباع في يوليو الماضي بـ 388.500 جنيه.

ووفقًا لمراقبون يتوقع أن تكون هناك منافسة قوية بين نيسان جوك وعدد من السيارات التي تندرج معها بنفس الشريحة السعرية وتنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV”.

ومن خلال السطور التالية يمكنك التعرف على أبرز منافسي نيسان جوك بعد زيادة أسعارها:

ستروين C3 AirCross

تأتي السيارة ستروين C3 AirCross موديل 2021 مزودة بمحرك تربو مكون من 3 سلندر سعة 1200 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، بقوة 110 حصان، مع عزم أقصى 205 نيوتن متر .

وتتمكن السيارة الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س خلال 11.8 ثانية، و يأتي معدل استهلاك السيارة من البنزين في المتوسط 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتأتي ستروين C3 AirCross بأسعار رسمية تبدأ من 304.900 جنيه للفئة القياسية، و 334.900 جنيه للفئة الثانية، و 374.900 جنيه للفئة الثالثة.

بيجو 2008

بيجو 2008 تعد واحدة من أرخص سيارات الكروس أوفر الخدمية الأوروبية موديل 2021، وتتوفر في مصر بـ3 فئات من التجهيزات وتعتمد جميعها على محرك ثلاثي السلندرات سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

تمتلك بيجو 2008 مجموعة شبه متكاملة من وسائل الأمان القياسية، يأتي في مقدمها أنظمة Abs – EBD – ESP -ASR – EBA، بالإضافة إلى ٢ وسادة هوائية بالفئة الأولى و4 وسائد بالفئتين الثانية والثالثة، ومثبت ومحدد سرعه.

وتمتلك السيارة الجديدة أيضًا حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا خلفية 180 درجة للمساعدة عند الرجوع للخلف، وحساسات إضاءة وأمطار، وتحذير للنقاط العمياء ومرآة مقصورة ذاتية التعتيم.

تبدأ أسعار بيجو 2008 الجديدة من 347.990 جنيه للفئة القياسية، و384.990 جنيه للفئة الثانية، بينما يبلغ سعر الفئة GTLine الثالثة كاملة التجهيزات 419.990 جنيه.

رينو داستر

تقدم رينو داستر الفرنسية موديل 2021 لعملاء السوق المحلي، بمحرك 1.6 لتر بقوة ١١٥ حصان، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من ٦ سرعات.

تتوفر داستر بثلاث فئات مختلفة التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 288.000 جنيه، والفئة الثانية 318.000 جنيه، أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً يبلغ سعرها 348.000 جنيه.

فورد إيكوسبورت

تأتي فورد إيكو سبورت بمحرك تربو مكون من 3 سلندر سعة 1000 CC بقوة 123 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتمكن من التسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 11.5 ثانية، و تستهلك في المتوسط 6 لتر من الوقود لكل 100 كم.

و تتوفر فورد إيكوسبورت بسعر رسمي يبدأ من 325,000 جنيه للفئة القياسية، و 370,000 جنيه للفئة الأعلى.

تتوفر أوبل كروس لاند التي تنتمي إلى فئة سيارات الكروس أوفر الخدمية موديل 2021 بفئتين من التجهيزات، ويبلغ سعر الفئة الأولى القياسية 335,000 جنيه ، أما الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا تباع بـ 365,000 جنيه.

تعتمد أوبل كروس لاند التي دخلت السوق المحلي لأول مرة منتصف عام 2018 على سواعد محرك تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 110 حصان ويرتبط بناقل أوتوماتيكي من 6 سرعات.

هيونداي كريتا

تقدم هيونداي كريتا تقدم في الأسواق المصرية بمحرك سعة 1.6 لتر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات بقوة 123 حصان، 151 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتتسارع كريتا من الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.1 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 169 كيلومترا في الساعة، وتستهلك في المتوسط 7.1 من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وبحسب القائمة السعرية التي أعلن عنها الوكيل المحلي لهيونداي، تقدم كريتا موديل 2021 بـ4 فئات مختلفة التجهيزات بسعر يبدأ من 362,900 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية تقدم بسعر 377,900 جنيه، فيما جاءت الفئة الثالثة بسعر 402,900 جنيه، والرابعة الأعلى تجهيزا تقدم بسعر 427,900 جنيه.

إم جي RX5

تقدم شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة إم جي الصينية في مصر، السيارة MG RX5 موديل 2021 لعملاء السوق المحلي بسعر يبدأ من 324,990 جنيه للفئة القياسية، و 344,990 للفئة الثانية، و 374,990 للفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد MG RX5 الجديدة على سواعد محرك من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر مزود بشاحن هواء توربيني بقوة 169 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

سكودا كاميك

تقدم شركة كيان أوتو، الوكيل الحصري لعلامة سكودا التشيكية في مصر، السيارة سكودا كاميك الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بفئتين من التجهيزات.

سكودا كاميك التي دخلت السوق المصري لأول مرة في 2020، تعتمد على محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

وبحسب الوكيل المحلي، فإن السيارة متاحة بسعر رسمي يبدأ من 445,000 جنيه للفئة الأولى 375,000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.