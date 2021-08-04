تراند الفن: بعد تأجيل الجرعة الثانية.. مصدر يكشف عدد من حصلوا على تطعيم كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 مساءً - كتب – أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة، عن عدد من حصلوا على التطعيم بلقاح كورونا حتى اليوم الأربعاء.

وقال المصدر لمصراوي، إن المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة الصحة شهدت تسجيل ما يتجاوز 10 ملايين شخص للحصول على اللقاح، ويجري التنسيق لتوزيعهم على مراكز التطعيم تباعًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن جميع من حصلوا على اللقاح بجرعته الأولى تجاوز الـ 4 ملايين شخص.

كانت وزارة الصحة قررت تأجيل الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لبعض المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى، لفترة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين.

وأكد المصدر أن الوزارة تنتظر الحصول على دفعات جديدة من اللقاحات خلال الشهر الجاري خاصة من لقاحات “استرازينيكا، وسبوتنيك V، وجونسون آند جونسون، وفايزر” لضخها في مراكز التطعيمات.

كانت وزيرة الصحة هالة زايد، كشف أمام اجتماع مجلس الوزراء، عن مخطط توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة القادمة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه من المقرر أن يصل من لقاح سينوفاك “مواد خام” خلال الفترة من شهر أغسطس القادم، وحتى نهاية العام، ما يكفى لتصنيع 70.2 مليون جرعة، هذا إلى جانب توريد 20 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك”، و 20 مليون جرعة من لقاح “جونسون & جونسون”، و35.6 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا”، و2.4 مليون جرعة من لقاح “فايزر”، خلال نفس الفترة.