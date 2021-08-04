تراند الفن: المرور: رفع 42 سيارة ودراجة بخارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 مساءً - أدمن ‏25 دقيقة مضت حوادث وقضايا 12 زيارة

كتب- علاء عمران: عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية لتأمين المواطنين. ورفعت الجهات المعنية عدد 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع. وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلي كافة الجهات المعنية.

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