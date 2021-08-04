تراند الفن: على كرسي متحرك.. أول ظهور فني للفنان شريف دسوقي في “ياما في الجراب ياحاوي”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 مساءً - كتب-مصطفى حمزة:

ظهرالفنان شريف دسوقي على الكرسي المتحرك في الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل من مسرحية “ياما في الجراب ياحاوي”، التي يشارك في بطولتها مع الفنان يحيى الفخراني، والمقرر عرضها بداية من 17 أغسطس على مسرح مكتبة الإسكندرية.

وقابل رواد موقع فيس بوك الظهور الفني الأول للفنان شريف دسوقي بالترحيب، والإشادة بموهبته .

مسرحية “ياما في الجراب” تشهد الظهور الفني الأول للفنان شريف دسوقي، بعد خضوعه لجراحة بتر القدم في أحدى مستشفيات الإسكندرية، قبل نقله للعلاج في مستشفى دار الشفاء تحت رعاية رئاسة الجمهورية.

وكانت مصادر في المسرحية قد أكدت في تصريح سابق لـ”مصراوي”، أن مفاجأة العرض هي مشاركة الفنان شريف دسوقي في البطولة في دور رئيسي غير متوقع، بحماس شخصي وترشيح فني من النجم الكبير يحيى الفخراني، وهو ما رحب به شريف ولاقى أيضا حماسا كبيرا من كل أسرة العمل ليكون ذلك أول ظهور فني جماهيري له بعد أزمته الصحية الأخيرة .

مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” إخراج مجدي الهواري وإنتاج كايرو شو، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها نجوم المسرح اللامعين سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبنى ونس وعلاء قوقة، الألحان الأصلية للموسيقار الراحل أحمد صدقي، وقام بتوزيعها بشكل جديد الموسيقار الشاب مصطفى حلواني من عزف أوركسترا بودابست العالمي الشهير التي تقوم حالياً بتسجيل التوزيعات الجديدة للألحان .

وتدور أحداث المسرحية في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة .