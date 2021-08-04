تراند الفن: احذر: 6 أخطاء شائعة تؤدي إلى تعطل أو انفجار التكييف

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 12:09 مساءً - كتبت-شيماء مرسي

التكييف لا غنى عنه في العديد من البيوت المصرية أو أماكن العمل في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشدها مصر.

ولكن يجب علينا جميعا أن نهتم بالصيانة الدورية والأسباب التي قد تؤدي إلى تلفه أو انفجاره، كما حدث مع سارة بدير ابنة الفنان أحمد بدير قبل أيام، إذ تعرض منزلها لحريق بسبب انفجار التكييف.

وفي التقرير، نستعرض أبرز 6 أخطاء شائعة قد تسبب انفجار التكييف، وفقا لما جاء في موقعي “dhakatribune” و”thedailystar”.

1- لفائف المكثف متسخة:

عندما يتراكم الغبار والأوساخ والقشور المعدنية على لفائف المكثف، لا يستطيع مكيف الهواء طرد الحرارة الكافية من النظام، ويضطر للتشغيل باستمرار في محاولة لتبريد المكان.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة إلى ارتفاع درجة حرارة المكيف، وبالتالي حدوث الانفجار.

2- انخفاض شحنة التبريد:

إذا ظهرت ثقوب أو شقوق في خطوط التبريد في النظام، فإن المكيف يتسرب من مادة التبريد، وبعد فترة، يصبح المستوى منخفضًا جدًا بحيث يتعين على المكيف العمل بجدية أكبر لضخ ما يكفي من مادة التبريد عبر النظام لتبريد المساحة، ويمكن أن يؤدي الضغط في النهاية إلى تعطل المكيف.

3- خطوط الشفط المسدودة:

عندما يتم تلف خطوط التبريد في مكيف الهواء، وإذا لم يتم إصلاح المشكلة، فإن الضغط المتزايد ودرجة الحرارة يؤديان مرة أخرى إلى ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي انفجار التكييف.

4- الكثير من المبردات:

إضافة كمية كبيرة من المبردات عن غير قصد أو حتى نوعًا خاطئًا من المبردات، فقد يكون ذلك خطأ مميتًا بالنسبة للمكيف.

5- عدم تنظيفه بشكل صحيح:

يؤدي الفشل في تنظيف مكيف الهواء بشكل صحيح إلى تراكم الأوساخ وجزيئات الغبار في فتحات التهوية والمرشحات والملفات والزعانف، وهذا يعيق تدفق الهواء الطبيعي ويمكن أن يؤدي إلى تعطل وحدتك وفي النهاية يتسبب في نشوب حريق.

6- تخزين المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المكيف:

يؤدي السماح للمواد القابلة للاحتراق مثل تراكم الأوراق وغيرها من الحطام أو البنزين بالقرب من نظام تكييف الهواء، إلى تعريض الجهاز لخطر الاشتعال.