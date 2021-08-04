تراند الفن: جهاز تنمية المشروعات ينظم دورات تدريب مجانية للشباب بالفيوم والمنيا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 12:09 مساءً - كتب- مصطفى عيد:

ينظم فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم دورة تدريبية جديدة لتنمية مهارات ريادة الأعمال بعنوان “ابدأ مشروعك “، تبدأ يوم الأحد المقبل 8 أغسطس الجاري وتستمر لمدة 5 أيام، حيث تعقد الدورة التدريبية بالتنسيق مع الجمعية المصرية للتنمية الشاملة وحزب مستقبل وطن وتقام بمقر الحزب بمركز يوسف الصديق، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

وقال الجهاز إن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف تطوير الريف المصري تطويرا شاملا يتضمن تحسين البنية الأساسية والخدمات المجتمعية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية لأبناء مصر، فضلا عن تطوير وتنمية الموارد البشرية بالمحافظات الأكثر احتياجا.

وأضاف الجهاز أنه يتولى مسئولية اللجنة الاقتصادية المعنية بإتاحة فرص عمل لأبناء القرى المستهدفة من خلال إتاحة سلسلة من الدورات التدريبية المختلفة التي تمكن أبناء الريف من إقامة المشروعات وإدارتها بكفاءة واحترافية.

وذكر أن هذه الدورات تتيح للمتدربين أيضا فرصة التعرف على آليات الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

وقال أشرف درويش، مدير فرع الجهاز بالفيوم، إن مبادرة “حياة كريمة” تستهدف مركزي إطسا ويوسف الصديق، وإن الجهاز منذ بدء المبادرة وحتى الآن عقد 7 دورات تدريبية بالمركزين المستهدفين، استهدفت ما يقرب من 150 متدربا.

وأضاف درويش أن الفرع نظم أيضا ما يزيد على 20 ندوة للترويج للخدمات التي يقدمها الجهاز وتعريف المواطنين بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد.

وذكر أنه في مجال خدمات المعلومات ودراسات الجدوى واستصدار التراخيص، أصدر الفرع 29 رخصة نهائية و31 شهادة تصنيف للمشروعات، وأيضا تقديم خدمة المعلومات ودراسات الجدوى لأكثر من 100 عميل.

ودعا مدير فرع الفيوم الشباب إلى التوجه لفرع الجهاز وعنوانه: 36 أ شارع جمال عبد الناصر ببرج العدالة، طريق القاهرة الفيوم، للاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز سواء المالية أو خدمات التسويق والدعم الفني.

ومن جهة أخرى انطلقت بمحافظة المنيا يوم الأحد الماضي الأول من أغسطس فعاليات دورة تدريبية مجانية لتنمية مهارات ريادة الأعمال، نظمها فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنيا بالتنسيق مع جمعية تنمية الأسرة الريفية بالعدوة، وفقا للبيان.

وتعقد الدورة بمقر الجمعية ويشارك بها عشرات من الشباب والفتيات من أبناء مركز العدوة، حيث يتعرف المشاركون بالدورة على طريقة إعداد دراسات الجدوى للمشروعات ووضع خطة المشروع وكذلك مبادئ المحاسبة المالية وحساب التكاليف والأرباح وتقدير حجم المبيعات وأيضا إعداد دراسات السوق، بحسب الجهاز.

وأوضح مروان محمد مروان، مدير فرع الجهاز بالمنيا، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف خمسة مراكز بالمحافظة هي “العدوة، ومغاغة، وديرمواس، وملوي، وأبو قرقاص”.

وأشار إلى أنه من المقرر إقامة سلسلة من الدورات التدريبية لتنمية مهارات ريادة الأعمال وتأهيل الشباب على إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بمراكز ملوي ومغاغة وأبو قرقاص خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية مثل “جمعية النور الساطع، وجمعية ترابط”.

ودعا مدير فرع الجهاز بالمنيا الشباب للتقدم لفرع الجهاز في 191 برج لؤلؤة النيل بكورنيش النيل أمام نادي الشرطة، للالتحاق بمثل هذه الدورات التي ينظمها الجهاز.

وقال محمد سلطان مدير المنطقة الخامسة بالجهاز، والتي تضم فروع “الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد”، أن جهاز تنمية المشروعات ضخ تمويلات في إطار مبادرة “حياة كريمة” خلال العام المالي 2020-2021 بلغت حوالي 263 مليون جنيه في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أتاحت بدورها ما يقرب من 14 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظات الخمسة.