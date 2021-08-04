تراند الفن: القوى العاملة: توفير 98 فرصة عمل على 26 مهنة بالبحر الأحمر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 12:09 مساءً - كتب- يوسف عفيفي:

بدأت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر من اليوم الأربعاء، قبول طلبات 98 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 26 مهنة برواتب مجزية، بالفنادق والقرى السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح سعيد عبدالراضي مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 15 طباخا براتب يبدأ من 1200 جنيه، و6 فنيي تبريد وتكييف، و6 مشرفي غرف، و22 عامل تجهيز وتحضير، و2 مضيف مطعم، و2 عامل نظافة، و2 عامل كافتيريا، وعامل شاطئ، ومراقب كاميرات، و2 مشرف استقبال، و9 مراقبي أمن، و2 إشراف داخلي، وفني معدات، وموظف استلام.

وأضاف مدير المديرية، أن من المهن المطلوب أيضًا، 3 صرافي مطعم، ومتلقي طلبات، و3 رئيس صف مطاعم، ورئيس صف بارات، ومشرف وردية، وحامل حقائب، و2 مكوجي، و3 عمال مناطق عامة، ومساعد طباخ، و2 مشرف حجوزات، و6 جناينية، و2 عامل مغسلة.

وأشار إلى أن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية شارع المصالح الحكومية- الدهار- الغردقة- البحر الأحمر.