تراند الفن: محمود حميدة ينشر صورًا من كواليس فيلم “العارف”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏10 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 8 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان الكبير محمود حميدة مجموعة صور له من كواليس فيلمه الجديد “العارف”، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”. وعلق “حميدة” على الصور: “من كواليس فيلم العارف”. فيلم “العارف” بطولة النجوم: أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، أحمد فهمي، ركين سعد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.



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