تراند الفن: فيديو| محمد قماح يطرح “كلمة حلوة” مع شذى حسون

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏39 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: طرح المطرب محمد قماح، دويتو جديد يجمعه بالمطربة العراقية شذى حسون تحت عنوان “كلمة حلوة”، من ألحانه وتوزيعه، على قناته على موقع “يوتيوب”. كان المطرب والملحن محمد قماح قد تعاون مع النجم حمادة هلال مؤخرا فى أغنية بعنوان “أم أحمد”، من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، والتي تم طرحها على يوتيوب وحققت نجاحا جيدا. كما طرح المطرب مصري أغنيته الجديدة “قُبلة حياة”، عبر موقع “اليوتيوب”، والتي تجمعه بالفنان محمد قماح، 1 أغسطس الجاري.

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