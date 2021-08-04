تراند الفن: “موفيو” الفرنسية تكشف عن توسعة باقة موديلاتها الكارافان بإصدارين جديدين.. صور

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 12:09 مساءً - باريس – (د ب أ):

أعلنت شركة موفيو عن توسعة باقة موديلاتها الكارافان بالإصدارين Campervan 2 و Campervan 3 الجديدين.

وأوضحت الشركة الفرنسية، أن السيارتين الجديدتين تعتمدان على نفس الهيكل من شركة رينو والجنوط قياس 16 بوصة، كما يظهر الموديلان الجديدان بطول 99ر4 متر.

وتم تصميم Campervan 2 لأربعة أشخاص، مع أماكن للنوم في السقف العلوي وعلى المقعد القابل للطي؛ حيث تساعد “تقنية السرير الذكي” على تحويل المقعد لوضع النوم في غضون 30 ثانية.

وبالضبط فإن المساحة تبلغ 122 × 190 سم في السقف العلوي و124 × 185 سم على المقعد، كما يمكن تدوير مقعدي القائد والراكب الأمامي. وتشتمل تجهيزات السيارة أيضا على حوض وموقد غاز ثنائي الشعلة وثلاجة سعة 49 لترا، مع طاولة في منطقة الجلوس في الداخل ويمكن اصطحابها للخارج.

وتوفر السيارة خزانا للمياه العذبة سعة 60 لترا وخزانا لمياه الصرف الصحي سعة 35 لترا، ويوجد أيضا دش للاستحمام. وتوفر مواضع التخزين المتعددة أماكن للملابس وبعض الأغراض الأخرى.

ويحتوي الكارافان Campervan 3 على نفس التجهيزات تماما مثل Campervan 2، لكن الفرق الكبير الوحيد هو المقعد، الذي يمكن تحريكه للأمام والخلف، وفي النهاية فإن السيارة تقدم خمسة مقاعد.

وتتوفر للسيارات الجديدة أيضا محركات بقوة 145 و 170 حصان، وتشتمل التجهيزات الاختيارية على وحدة لنظام الطاقة الشمسية بقدرة 100 وات، مع وحدة للتحكم في الشحن، وكذلك مرحاض متحرك سعة 10 لترات، وخيمة خاصة، وحامل الدراجات والمرتبة.

ويبدأ سعر السيارات المدمجة الجديدة من 48 ألف و990 يورو تقريبا أي ما يعادل 930.810 جنيه تقريبًا.